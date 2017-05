Τουρίστας στην Ελλάδα του 2017, κάνει τις βόλτες του και αφού θαυμάσει τα ιστορικά μνημεία (γιατί μόνο αυτά μας έχουν μείνει!), αράζει το βράδυ μπροστά στην τηλεόραση να δει τι γίνεται στη χώρα των μνημονίων. Κι ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει ταλέντα… πολλά ταλέντα… παντού!

Στο ένα κανάλι χορεύουν, στο άλλο τραγουδούν και στο άλλο… θαύμα! Στη χώρα που έχει πληγεί οικονομικά μαγειρεύουν «γκουρμέ» πιάτα…! Και μάλιστα μαθαίνει ότι την ίδια ώρα που σε δωρεάν συσσίτια στριμώχνονται μανάδες με παιδιά και υπερήλικες, κάποιοι έχουν ξενιτευτεί, στον Άγιο Δομίνικο, για να βιώσουν… την πείνα και τις στερήσεις. Δικαιολογημένα λοιπόν ο τουρίστας θα σκεφτεί πως «είναι τρελοί αυτοί οι έλληνες»!



Τρέλα πάντως τους έπιασε στο STAR όταν είδαν ότι απέναντι από τα υπόλοιπα talent show, «X Factor» και «So You Think You Can Dance», το δικό τους ριάλιτι μαγειρικής, το «Master Chef», στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του σημείωσε 12,3% στο γενικό σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό, όταν ο σταθμός στο πρόγραμμα ημέρας κατέγραψε 11,4% και 12,9%, αντίστοιχα. «Να δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος του θρόνου», είπαν στην αρχή, χωρίς να διευκρινίζουν αν πρόκειται να κάτσει κάποιος σε αυτόν ή θα γίνει το ίδιο με το δεύτερο κύκλο του ριάλιτι, στο MEGA, που κόπηκε ξαφνικά λόγω οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας παραγωγής. Τώρα η απειλή δεν έρχεται από τα οικονομικά, αλλά από το «ταμείο» της Nielsen. Οι πρώτες γκρίνιες πάντως… ακούστηκαν στο κανάλι της Κηφισιάς και δικαιολογημένα γιατί το ριάλιτι ήταν… κακομαγειρεμένο και λογικά δεν καταφέρει να «ψήσει» τους τηλεθεατές να το δουν…!



Τουρίστας στην Ελλάδα του 2018, κάνει τις βόλτες του και αφού θαυμάσει τα ιστορικά μνημεία (γιατί μόνο αυτά συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον!), αράζει το βράδυ μπροστά στην τηλεόραση να δει τι γίνεται στη χώρα των μνημονίων. Κι ανακαλύπτει ότι στην Ελλάδα έχουν πέραση τα ριάλιτι. Έτσι, κάποιοι… ψωμολυσσάνε στον Άγιο Δομίνικο, κάποιοι έχουν κλειστεί σε ένα «σπίτι» και «τρώνε» ο ένας τις σάρκες του άλλου, ενώ κάποιοι άλλοι που μάλλον είναι celebrities, έχουν ταξιδέψει σε άλλη χώρα και περνούν ακόμα χειρότερα, τρώγοντας ότι τους… πετάξουν! Δικαιολογημένα λοιπόν ο τουρίστας θα σκεφτεί πως «καλά να πάθουν αυτοί οι έλληνες»!



Η τηλεόραση γυρίζει πίσω ολοταχώς. Η κοινωνία «ψήνεται» και τα στελέχη της τηλεόρασης, ανακάλυψαν… το κάρβουνο. Γιατί τελικά, έχουμε την τηλεόραση που μας αξίζει…!