Επιστρέφουν στο τηλεοπτικό τοπίο και μάλιστα σύντομα. Και για να ακριβολογώ το ένα από τα δύο show… μετακομίζει στον ΑΝΤ1 αφού η προηγούμενη τηλεοπτική παρουσία του ήταν σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου τα στελέχη του ΑΝΤ1 αποφάσισαν αμέσως μετά το τέλος του «Rising Star», κάπου κοντά στο Πάσχα, να βγάλουν στον αέρα τρίτο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».

Εκτός όμως από το talent show που ήδη έχουν βγάλει δύο κύκλους του αποφάσισαν να βγάλουν και το «So you think you can dance» το talent show χορού που είχε βγάλει το MEGA. Το συγκεκριμένο μάλιστα σκοπεύουν να το βγάλουν γρήγορα στον αέρα, το πολύ στις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου τα στελέχη του ΑΝΤ1 αποφάσισαν να «παγώσουν» το άλλο project που ήταν υποψήφιο, τη «Φάρμα», επιλέγοντας να ποντάρουν στα δύο αυτά show…!