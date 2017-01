Αν και όλοι περίμεναν ότι ο ΑΝΤ1 θα έβγαζε φέτος καινούργιο κύκλο του «Dancing With The Stars», τελικά τα στελέχη του σταθμού αποφάσισαν να φέρουν ξανά στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο ένα χορευτικό show που είχε αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Έτσι σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η προβολή του «So You Think You Can Dance» που θα είναι ο τρίτος κύκλος του δημοφιλούς talent show στη χώρα μας. Θεωρείται σίγουρο πως την παρουσίαση θα αναλάβει η Δούκισσα Νομικού ενώ αυτή την περίοδο τα στελέχη του σταθμού κάνουν συζητήσεις για το ποιοι θα βρεθούν στην κριτική επιτροπή.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται δύο πρόσωπα, πολύ αγαπητά στο τηλεοπτικό –κι όχι μόνο!- κοινό που έχουν μάλιστα και… προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο talent show. Ο λόγος για τον Πάνο Μεταξόπουλο και την Εβελίνα Παπούλια που έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τα στελέχη του ΑΝΤ1 και εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, τότε θα πιάσουν ξανά τις δύο από τις τέσσερις θέσεις της επιτροπής.

Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα καθώς μέσα στον Μάρτιο πρέπει να ξεκινήσουν τα γυρίσματα με σκοπό το «So You Think You Can Dance» να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 πριν από το Πάσχα…!