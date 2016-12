«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει η παροιμία και επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει πέσει… πείνα, κοιτάζουν μπας και γεμίσουν το «τραπέζι». Ο λόγος για τον ΑΝΤ1 που παρά το γεμάτο πρόγραμμά του δεν εισπράττει τη φετινή σεζόν τις ποθούμενες τηλεθεάσεις και έτσι μελετά τι πρέπει να κάνει το δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή από Φλεβάρη, μπας και κερδίσει τηελθεατές.

Η αλήθεια είναι ότι το κανάλι του Αμαρουσίου έχει φέρει στη χώρα μας τα περισσότερα από τα show και έχει σημειώσει υψηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Κάτι που προσπάθησε να κάνει και τη φετινή σεζόν με το «Rising Star» που εξαιτίας όμως αρκετών λαθών κρίνεται αβέβαιη η πορεία του στους πίνακες τηλεθέασης… για όσο παραμείνει στον αέρα. Έτσι λοιπόν στο Μαρούσι έχουν ήδη ξεκινήσει να μελετούν τι show θα βάλουν από τον Μάρτιο και όπως φαίνεται φοβούμενοι μην καταλήξει κι αυτό… so and so, δεν θα… πειραματιστούν με κάποιο καινούργιο project αλλά θα πάνε… στα σιγουράκια. Ποια είναι αυτά; Κατ’ αρχάς σκέφτονταν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν να έβγαζαν το «All Stars Dancing» με διαγωνιζόμενους που έχουν περάσει από την πίστα του talent show, αλλά επειδή δεν τους… κάθονταν πολλοί που ήθελαν αποφάσισαν να βγάλουν αρχικά το «Rising», ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να το βγάλουν στο δεύτερο μισό της σεζόν, διαφορετικά, αν εφόσον δεν έκλειναν πάλι τους stars που ήθελαν να κάνουν ένα καινούργιο κύκλο «Dancing with the stars». Άλλωστε η επιστροφή της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 τους δίνει την ευκαιρία να το βγάλουν ξανά… όπως παλιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου έχουν και εναλλακτικό σχέδιο με το άλλο… σιγουράκι τους, το «Your Face Sounds Familiar». Αν και δεν είχαν σκοπό να βγάλουν τη φετινή σεζόν καινούργιο κύκλο του, φαίνεται ότι το project… έπεσε ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων, πιστεύοντας ότι θα ήταν εναλλακτική λύση για να γελάσει το… face τους, βλέποντας τα ραβασάκια τηλεθέασης της Nielsen. Έτσι λοιπόν τα δύο talent show θα… κονταροχτυπηθούν στις συσκέψεις του ΑΝΤ1 και ένα από τα δύο θα βγει τον ερχόμενο Μάρτιο στον αέρα μπας και ανεβάσουν τις πτήσεις του σταθμού στους πίνακες τηλεθέασης…!