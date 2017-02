All Star Game 2017: Οι 10 σπουδαιότερες στιγμές όλων των εποχών

Σε αυτήν την γιορτή, στην 66η συγκεκριμένα, θα πάρει μέρος, ως βασικός στη μια από τις δύο ομάδες, για πρώτη φορά ένας Έλληνας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αυτή η γιορτή όμως, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχει καταφέρει διαχρονικά να δημιουργήσει στιγμές, που μένουν χαραγμένες στις μνήμες των φιλάθλων όλου του κόσμου. Και αυτές είναι οι 10 σπουδαιότερες:

Η επιστροφή του Μάτζικ Τζόνσον το 1992

Στις 7 Νοεμβρίου του 1991, ο Μάτζικ Τζόνσον παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοινώνει πως έχει βρεθεί θετικός στον ιό HIV και γι αυτό εγκαταλείπει την ενεργό δράση, τους Λος Άντζελες Λέικερς και το NBA, άμεσα. Η ανακοίνωση έπιασε εξ απίνης ολόκληρο το NBA. Οι φήμες πως ο Μάτζικ Τζόνσον είχε ελάχιστο χρόνο ζωής άρχισαν να εξαπλώνονται. Ο θρύλος των Λος Άντζελες, αποφάσισε τελικά να κάνει ένα... διάλειμμα από την απόσυρσή του και να πάρει μέρος στο All Star Game για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του, τους θαυμαστές του και δεν τους απογοήτευσε. Από την στιγμή που ο αγώνας ξεκίνησε, ήταν σαν ο Μάτζικ να επέστρεψε στις ένδοξες μέρες του: no look πάσες, trash talk με τους αντιπάλους του αλλά πάντα με το χαμόγελο. Στο τέλος του παιχνιδιού, είχε εξασφαλίσει τη νίκη για την ομάδα της Δύσης, πετυχαίνοντας μάλιστα ένα κρίσιμο τρίποντο μπροστά στον φίλο του Αϊζάια Τόμας. Αναδείχθηκε μάλιστα MVP του All Star Game.

Το τελευταίο All Star του Jordan

Στην τελευταία του σεζόν στο NBA, ο Μάικλ Τζόρνταν δεν επιλέχθηκε από τους φιλάθλους για να ξεκινήσει στους All Stars της Ανατολής. Ο Βινς Καρτερ όμως προσφέρθηκε να δώσει τη θέση του στον μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με τον Τζόρνταν να βάζει ένα από τα γνωστά του καλάθια δίνοντας προβάδισμα στην Ανατολή 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι Δυτικοί όμως έκαναν φάουλ στον Μπράιαντ, εκείνος πέτυχε τις 2 από τις 3 βολές και έστειλε το ματς στην παράταση, όπου η Δύση επικράτησε.

Το κάρφωμα του ΜακΓκρέιντι με την βοήθεια του ταμπλό

Την εποχή που ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι μεσουρανούσε, πολλοί έλεγαν ότι ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA. Είχε απεριόριστες δυνατότητες, μπορούσε να πασάρει καλά και να παίξει σε οποιαδήποτε θέση στο γήπεδο (εκτός από του σέντερ) για τους Ορλάντο Μάτζικ. Ένα από τα πολλά στοιχεία του, ήταν και η αθλητικότητά του. Στο All Star Game του 2002, o ΜακΓκρέιντι επιχείρησε ένα απίθανο κάρφωμα, κάνοντας alley oop στον εαυτό του, χρησιμοποιώντας ως βοήθεια το... ταμπλό! Το εντυπωσιακό είναι πως το εν λόγω κάρφωμα δεν έγινε στον σχετικό διαγωνισμό, αλλά στο παιχνίδι μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Η αναμέτρηση Τζόρνταν/Ουίλκινς το 1988



Το All Star του 1988, έλαβε χώρα στο “σπίτι” του Μάικλ Τζόρνταν, στο Σικάγο. Το NBA είχε αντιληφθεί πως ο Τζόρνταν θα γίνει το μεγαλύτερο όνομα της Λίγκας και είχε αποφασίσει να ρίξει όλη την προσοχή πάνω του. Μια από τις πρώτες του μεγάλες στιγμές, ήρθε στο Σαββατοκύριακο του All Star του 1988, στον διαγωνισμό καρφωμάτων, στον οποίο και αναμετρήθηκε με τον γνωστό μας και από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, Ντομινίκ Ουίλκινς. Εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσεις, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που θα πουν πως “ο τίτλος εκλάπη από τον Ντομινίκ και δόθηκε στον... οικοδεσπότη Τζόρνταν” αν και ο τελευταίος κατάφερε να κερδίσει με το εμβληματικό πλέον κάρφωμα, στο οποίο απογειώνεται από τη γραμμή των βολών. Ο Ντομινίκ και ο Τζόρνταν είχαν όμως μια ακόμα ευκαιρία να μονομαχήσουν, αυτή την φορά για τον τίτλο του MVP του All Star Game. Ο Ουίλκινς έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 29 πόντους -κυρίως με τους γνωστούς του “ανεμόμυλους”- όμως ο Τζόρνταν κέρδισε και αυτόν τον τίτλο, σημειώνοντας 40 πόντους.

Ο χορός του Σακίλ Ο' Νιλ

Κατά την παρουσίαση των ομάδων στα All Star Game, όλοι οι παίκτες προτιμούν να εμφανίζονται χαλαροί. Ένα χαμόγελο, ένα νεύμα τους, κάποιου είδους δήλωση της προσωπικότητάς τους σπανίζει, τουλάχιστον στις παρουσιάσεις. Όχι όμως όταν μιλάμε για τον Σακίλ Ο' Νιλ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομάδων του All Star Game του 2009, ο Σακίλ εξέπληξε το κοινό όταν εμφανίστηκε με μια ομάδα χορευτών δρόμου, φορώντας τη χαρακτηριστική τους μάσκα. Μάλιστα ο ύψους 2,16 και βάρους 147 κιλών, Σακίλ, επιχείρησε και να χορέψει με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το ρεκόρ του Γκλεν Ράις

Ο εξαιρετικός σουτέρ Γκλέν Ράις, συμμετείχε για δεύτερη φορά σε All Star Game, ενώ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς. Γνωστός σε όλη τη λίγκα για το σουτ του, δεν φοβόταν να πάρει προσπάθειες. Ο Τζόρνταν τον πείραζε πριν τον αγώνα, λέγοντάς του πως “στοιχηματίζω πως θα κάνεις το πρώτο air ball του αγώνα”. Ο Ράις είχε μόλις δύο πόντους στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο τρίτο δωδεκάλεπτο, εμφανίστηκε... σεληνιασμένος. Σκόραρε 20 πόντους, κατέκτησε το ρεκόρ σκοραρίσματος σε μια περίοδο σε All Star Game και φυσικά αναδείχτηκε MVP της αναμέτρησης του 1997.

Τέσσερις Πίστονς στο παρκέ

Συνήθως στα All Star Game, επιλέγονται οι καλύτεροι -σε ατομικό επίπεδο- παίκτες από διάφορες ομάδες της Λίγκας. Όμως το 2006, οι Πίστονς είχαν 4 από τους βασικούς τους παίκτες (εκτός από τον Ταϊσόν Πρινς) στην ομάδα της Ανατολής. Από την στιγμή που ο προπονητής τους, ο Φλιπ Σόντερς ήταν ο τεχνικός της Ανατολής, αποφάσισε να τους ρίξει και τους τέσσερις στο παρκέ δίπλα στον Πολ Πιρς, που κλήθηκε να παίξει τον ρόλο τους Πρινς. Οι Πίστονς της εποχής, ήταν βέβαια γνωστοί για την ασφυκτική τους άμυνα. Όμως από τη στιγμή που μπήκαν στο παρκέ, υπήρξαν και οι... τρέλες, όπως ο δεξιόχειρας Ρασίντ Ουάλας να σουτάρει τρίποντο με το αριστερό. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, οι τέσσερις Πίστονς, μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς αυτή τη φορά, έπαιξαν άμυνα που δεν συνηθίζεται σε All Star Game, εξασφαλίζοντας στην Ανατολή τη νίκη.

Το κάρφωμα του Σακίλ στον Ντέιβιντ Ρόμπινσον

Ο “θρύλος” θέλει τον Σακίλ Ο' Νίλ, ως λυκειόπαιδο στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, να ζητά από τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ένα αυτόγραφο, το οποίο ο “ναύαρχος” του αρνήθηκε. Αν η ιστορία είναι αληθινή, φαίνεται πως ο Σακίλ δεν συγχώρησε ποτέ το ίνδαλμά του. Κι αυτό φάνηκε στο All Star Game του 1996, όταν μετά από πάσα του Γκραντ Χιλ, o Σακ πέρασε σαν... οδοστρωτήρας πάνω από τον Ρόμπινσον για να προσφέρει ένα από τα ωραιότερα καρφώματα που έχουμε δει σε All Star.

Η πάσα με τον... αγκώνα

Τεχνικά, δεν συνέβη στο κυρίως All Star Game, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η συγκεκριμένη στιγμή δεν άφησε το στίγμα της. Ο Τζέισον Ουίλιαμς, γνωστός και με το παρατσούκλι “Λευκή Σοκολάτα”, είχε δείξει τις απίστευτες ικανότητές του σε ντρίμπλα και πάσα με τους Σακραμέντο Κινγκς. Έτσι όταν το όνομά του εμφανίστηκε στα ρόστερ για τον αγώνα μεταξύ πρωτοετών και δευτεροετών, όλοι περίμεναν ότι θα υπάρξουν ξεχωριστές στιγμές. Και ο Ουίλιαμς δεν απογοήτευσε κανέναν. Η ομάδα του ξεκινά αιφνιδιασμό με τον ίδιο στον άξονα του γηπέδου, τον Ντιρκ Νοβίτζκι δεξιά και τον Λαφρέντζ στα αριστερά του. Κοιτά προς τον Νοβίτζκι, όμως δίνει την μπάλα χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του στον Λαφρέντζ. Ο αμυνόμενος Τζέιμς Πόζι, δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ για να μην ντροπιαστεί περισσότερο. Το πρόσωπο του Λαμάρ Όντομ αμέσως μετά την πάσα του Ουίλιαμς, λέει όλη την ιστορία σχετικά με το τι είχε μόλις συμβεί.

Το αφιέρωμα της Μαράια Κάρεϊ στον Τζόρνταν

Το αφιέρωμα της Μαράια Κάρεϊ στον Μάικλ Τζόρνταν στην τελευταία εμφάνισή του σε All Star Game το 2003, δύσκολα θα ξεχαστεί. Η Κάρεϊ εμφανίζεται με ένα εμβληματικό πλέον φόρεμα, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την φανέλα του Τζόρνταν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Η διάσημη τραγουδίστρια, επέλεξε να πει τρια τραγούδια, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, με το κομμάτι “Hero”.

ΠΗΓΗ: The Urban Daily