All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει... χαζό τον Χάρντεν! [vid]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε... φορτσάτος στο 66ο All Star Game! Σκόραρε το πρώτο καλάθι της Ανατολής στον αγώνα, αλλά και το πρώτο καλάθι για την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο!

Πολύ καλή η παρουσία του 22χρονου "φαινομένου", με τον άσσο των Milwaukee Bucks να δείχνει από την αρχή πως βρέθηκε επάξια στην αρχική πεντάδα της Ανατολής για το μεγάλο παιχνίδι.

Αν υπάρχει ένας, πάντως, που "ένιωσε" την παρουσία του Greak Freak στον αγώνα, δεν ήταν άλλος από τον James Harden. Ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος αμυντικός, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του κλέβει μάλιστα τη μπάλα οχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές!

Η πρώτη κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ωστόσο η δεύτερη ήταν... όλα τα λεφτά! Ο Γιάννης καρφώνει εντυπωσιακά και αμέσως μετά την επαναφορά κλέβει και πάλι από τον Harden για να αφήσει ξανά τη μπάλα στο καλάθι, σκοράροντας έτσι τέσσερις πόντους σε εννέα δευτερόλεπτα!

Για την τρίτη τί να πούμε; Αφού ο Γιάννης κλέβει ξανά από τον Harden και ετοιμάζεται να καρφώσει, ο σούπερ σταρ τον Golden Sate Warriors, Stephen Curry, ξαπλώνει κυριολεκτικά στο παρκέ πιθανότατα για να αποφύγει τον... οδοστρωτήρα Αντετοκούνμπο!

Δείτε το πρώτο κλέψιμο...

The Beard got caught sleeping on The Greek Freak!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/EgTMhocJlp — Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017

Το εντυπωσιακό δεύτερο...

Και το εκπληκτικό τρίτο!