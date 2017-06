Ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν ο Μπεργκ! Το ποσό που πήρε ο Παναθηναϊκός

Η Αλ Αΐν έδωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, εκ των οποίων τα 2,5 θα μπουν στα ταμεία του "τριφυλλιού", καθώς τα υπόλοιπα θα καταλήξουν στα ταμεία του Αμβούργου που είχε ποσοστό μεταπώλησης.

Οι "πράσινοι" πήραν σημαντική οικονομική ανάσα και θα μπορέσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση στο καλοκαιρινό μετεγγραφικό παζάρι. Έχασαν, βέβαια, τον κορυφαίο παίκτη τους κι οφείλουν να καλύψουν το κενό του στην επίθεση με την απόκτηση κάποιου ποιοτικού σέντερ φορ.

Official!

We are pleased to announce the signing of Marcus Berg @alainfcae #alainclub #WelcomeBerg pic.twitter.com/FjMbpjLXu5