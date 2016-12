Ανανέωσε με Παρί Σεν Ζερμέν ο Τιάγκο Σίλβα!

Ο 32χρονος άσος μετράει 182 συμμετοχές στην Παρί Σεν Ζερμέν, στις 165 από τις οποίες φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σίλβα εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2012 στο δυναμικό της Παρί, προερχόμενος από τη Μίλαν.

"Είναι μεγάλη μου χαρά που επεκτείνω το συμβόλαιό μου με την Παρί Σεν Ζερμέν. Έχω βρει μία τρομερή ομάδα που μπορώ να βελτιώνομαι. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι αρχηγός της ομάδας, που έχει κερδίσει τα πάντα στη Γαλλία τις τελευταίες δύο σεζόν και που κερδίζει τον σεβασμό σε όλη την Ευρώπη με την απόδοσή της στο Champions League", δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος αμυντικός.

Captain @tsilva3 extends his contract with PSG through 2020!! https://t.co/Qc0lMiIP15 pic.twitter.com/l5qdLmk7zY