Ανανέωσε με Ζαλγκίρις ο Γιασικεβίτσιους!

“Νιώθω αγάπη και σεβασμό εδώ και η εργασία σε αυτή την ομάδα είναι χαρά για μένα, οπότε δεν θέλησα να αναζητήσω άλλο μέρος. Είχα κάποιες καλές προτάσεις από κορυφαίες ομάδες, αλλά ήμουν αποφασισμένος να συνεχίσω να δουλεύω στη Ζαλγκίρις", δήλωσε ο Γιασικεβίτσιους.

It is official: Sarunas #Jasikevicius is staying in #Kaunas! #Zalgiris and #Saras agreed to a new 2 years contract!!! #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/mc1RQxXeg1