Ανατριχιαστική εικόνα! Απειλές οπαδών στη Ρόμα - Κρέμασαν ομοιώματα παικτών [pic]

Τέσσερις κρεμασμένες κούκλες, με τρεις από αυτές να φοράνε τις φανέλες των Ντε Ρόσι, Ναϊγκολάν και Σαλάχ και ένα πανό με απειλητικό μήνυμα, αντίκρισαν το βράδυ της Πέμπτης οι περαστικοί που έκαναν την βόλτα τους, σε μία πεζογέφυρα δίπλα στο Κολοσσαίο.

Με αυτό τον ακραίο τρόπο, οι οπαδοί της Ρόμα φαίνεται πως εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ήττα στο ντέρμπι από την Λάτσιο.

Το κείμενο του πανό με μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο και χωρίς υπογραφή, έγραφε της ξεκάθαρη απειλή: “Μια συμβουλή χωρίς επίθεση, να κοιμάστε με τα φώτα ανοικτά”.

Fans hung a sign & a few Mannequins wearing Roma jerseys by the Colosseum.



"A piece of advice with no offence, sleep with the light on" pic.twitter.com/OzzDN382Rc