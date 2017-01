Αντετοκούνμπο: Άναυδος ο Κιντ με το κάρφωμα του Γιάννη [vid]

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Χιτ, ο Κιντ, ερωτηθείς για την απόδοση της ομάδας του στην 1η περίοδο και τη φάση του Γιάννη στο διάστημα αυτό, απάντησε: “Κάναμε πολύ καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε καλή κίνηση της μπάλας, οι παίκτες ήταν πρόθυμοι να πασάρουν και βρήκαμε πολλά ελεύθερα σουτ, τα οποία και βάλαμε.

“Όσων αφορά το κάρφωμα, δεν έχω ιδέα πώς το έκανε. Το μόνο που ξέρω είναι πως πήδηξε και έκανε κάποια πράγματα στον αέρα! Για εμάς που δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ήταν μια απίθανη φάση!”, σχολιάσε ο τεχνικός των Μπακς.

Δείτε το βίντεο:

