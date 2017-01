Αντετοκούνμπο: Και πάλι ο κορυφαίος! [vid]

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 21 πόντους μάζεψε έξι ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ, ενώ κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τόμας με 37 πόντους, οκτώ ασίστ και τρία ριμπάουντ.

Το καλύτερο ματς της ημέρας ήταν αυτό ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους ΛΑ Κλίπερς, που έληξε με το εντυπωσιακό 144-98 (!) υπέρ των γηπεδούχων. Καλύτερος του γηπέδου ήταν για ακόμη μία φορά ο Κάρι με 43 πόντους, εννέα ριμπάουντ κι έξι ασίστ.

Καλή εμφάνιση και από τον Κώστα Κουφό, στην εκτός έδρας νίκη των Σακραμέντο Κινγκς επί των Χόρνετς με 109-106. Ο Ελληνας άσος έπαιξε 12 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με τρεις πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.





The best from Giannis​ as he helps force OT and finishes with 21 points, 6 rebs, 6 assists and a block against the Celtics​!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/uI6x2xB9Y4