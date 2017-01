Ο Greek Freak σταμάτησε τους 32 πόντους (13/20 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 5-6 βολές), πήρε 11 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 3 τάπες και είχε 1 κλέψιμο. Από τους νικητές για μία ακόμα φορά ξεχώρισε ο Χάρντεν, φτάνοντας τους 38 πόντους (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 τάπες).

Tonight's best plays from The Greek Freak as he finished with 32 points, 11 rebounds, 6 assists, 3 blocks and a steal!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/dGbAPnQeEp