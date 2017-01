Αντετοκούνμπο: Νίκη των Μπακς με buzzer beater από τον μάγο Γιάνναρο! [vids]

Ο Ελληνας σούπερ σταρ, παίζοντας πλάτη τον αντίπαλό του, με ένα σουτ από το ύψος των ελευθέρων βολών ακριβώς την ώρα που τελείωνε ο χρόνος, χάρισε τη μεγάλη νίκη. Συνολικά σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.Για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που αγωνίστηκε χωρίς τον Πορζίνγκις, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άντονι με 30 πόντους.

Giannis shoots the buzzer beater that brings home the W!! #OwnTheFuture https://t.co/UX6ggQqryk — Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Ιανουαρίου 2017

Giannis Antetokounmpo's Game Winner through the eyes of the Phantom Cam!! #NBAVote pic.twitter.com/BnXgxEA0hS — Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Ιανουαρίου 2017

Giannis takes off from one step inside the paint for the JAM!! #OwnTheFuture https://t.co/N1aqqqLaQL — Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Ιανουαρίου 2017

Δείτε πώς πανηγύρισε ο πάγκος των Μπακς

Στο Madison Square Garden υπήρχαν ελληνικές σημαίες για χάρη του και του το επεσήμανε ο ρεπόρτερ που του πήρε συνέντευξη μετά το ματς και ο Γιάνναρος απάντησε: «Οταν τις βλέπω νιώθω υπέροχα. Είναι όμορφο να υπάρχουν Έλληνες στην Αμερική που με υποστηρίζουν και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό».

Τότε ο ρεπόρτερ του είπε: «Είσαι Έλληνας Θεός. Πως το νιώθεις όταν πας στην Ελλάδα;» Ο «Κούνμπο» χειρίστηκε εξαιρετικά την ερώτηση λέγοντας: «Είμαι Έλληνας Θεός; Αυτοί ήταν 12. Εγώ είμαι 13ος;»

Μ ετά από έξι συνεχείς ήττες, οι Μαϊάμι Χιτ σηκώθηκαν πανηγυρίζοντας με 107-102 των Σακραμέντο Κινγκς μέσα στην Καλιφόρνια .

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Tάιλερ Τζόνσον, που σημείωσε 23 πόντους . Ο Κώστας Κουφός περιορίστηκε στους 6 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 βολές), πήρε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Οι 33 πόντοι του Ράσελ Γουέστμπρουκ, δεν αποδείχθηκαν αρκετοί στην Οκλαχόμα αφού γνώρισε την ήττα με 123-112 από τους Χόρνετ , που είχαν ηγέτη τον Μπατούμ (28 πόντοι), ενώ ούτε οι 31 πόντοι του ΛεΜπρον επέτρεψαν στο Κλίβελαντ να αποφύγει την ήττα με 106-94 από τους Μπουλς. Τζίμι Μπάτλερ και Ταζ Γκίμπσον οι μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Σικάγο με 20 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Στεφ Κάρι (35 πόντοι) και Κέβιν Ντουράντ (30 πόντοι) σημείωσαν συνολικά 65 πόντους, οδηγώντας τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε νίκη με 125-117 των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς.