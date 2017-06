Αντετοκούνμπο: Σάρωσε τα βραβεία του ΝΒΑ ο Γιάνναρος [pics, vid]

Ο διεθνής Έλληνας άσος σάρωσε τα φετινά βραβεία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Μετά την επιλογή του στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα, αλλά και τη συμμετοχή του στο All Star Game ως βασικός με την ομάδα της Ανατολής, ο "Greek Freak" αναδείχθηκε και πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν.

Ο Γιάνναρος έκανε... πλάκα στους άλλους δύο υποψήφιους για το βραβείο, μιας και συγκέντρωσε 428 βαθμούς, 267 παραπάνω από τον δεύτερο Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς (161). Τρίτος ήταν ο Γάλλος Ρούντι Γκομπέρ των Τζαζ με 113 βαθμούς.

Όσο για τους αριθμούς του Γιάννη Αντετοκούνμπο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Έλληνας φόργουορντ μέτρησε μέσο όρο 22.9 πόντους (56.3% στα δίποντα, 27.2% στα τρίποντα, 77% στις βολές), 8.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1.9 κοψίματα σε 80 αγώνες.

"Πρώτα απ΄ όλα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να πάρω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ τους προπονητές μου, τους Έλληνες, τους οπαδούς των Μπακς, την οικογένειά μου που είναι εδώ και με υποστηρίζει", ήταν το μήνυμα του "Greek Freak".

The 2017 @Kia NBA Most Improved Player is... @Giannis_An34 of the @Bucks ! #NBAAwards #KiaMIP pic.twitter.com/h6jVuGmUGd

A thank you to his teammates, coaches, fans and family from @Giannis_An34 after winning the @NBA's Most Improved Player ???? #NBAAwards pic.twitter.com/mLXfWjrRwN