Αντετοκούνμπο: Υπόκλιση στην ελληνική σημαία! Την τίμησε ιδανικά [vids]

Οι συναθλητές του τον περίμεναν υπομονετικά στο πούλμαν της ομάδας για να υπογράψει αυτόγραφα στους Ελληνες ομογενείς που τον είχαν πολιορκήσει, στη Νέα Υόρκη.

Ο Γιάννης έσπευσε δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο...

«Μας κάνεις υπερήφανους», του έλεγαν κι όταν κάποιος του ζήτησε να υπογράψει πάνω στην ελληνική σημαία, ήταν αφοπλιστικός: «Όχι δεν βάζω (σ.σ. υπογραφή) πάνω στη σημαία».

Ωστόσο, παρέμεινε ευγενής και έδειξε ότι σέβεται το εθνικό μας σύμβολο.

Δείτε την ατάκα του:

After the game, @Giannis_An34 takes time to pose with a few fellow Greeks!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/9WHHTIMWHX