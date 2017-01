Αποφασίστηκε ομόφωνα! Τέλος το Μουντιάλ που ξέραμε

Η FIFA γνωστοποίησε πως το Συμβούλιο της αποφάσισε -ομόφωνα- την αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την αύξηση των ομάδων, απ' το Μουντιάλ του 2026!

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.