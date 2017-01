Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Τραγική εμφάνιση και... ξεγυρισμένη “σφαλιάρα”

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

O Ολυμπιακός δεν κατάφερε να «αποδράσει» από το Μιλάνο και με την έκτη ήττα του στη φετινή Euroleague έχασε έδαφος στην προσπάθεια του να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Οι "ερυθρόλευκοι" ηττήθηκαν με 99-83 από την Αρμάνι, για την 19η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους ουραγούς Ιταλούς να πανηγυρίζουν την μόλις έκτη επιτυχία τους. Την Παρασκευή οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν στο ΣΕΦ την Μπάμπεργκ.

Πρίντεζης (16 π.), Παπανικολάου (16 π.) και Μπιρτς (11 π.) ξεχώρισαν για την ομάδα του Σφαιρόπουλου, που είχε σε κακή βραδιά τους Σπανούλη και Λοτζέσκι. Πολυτιμότερος για την ομάδα του Ρέπεσα ο... άγνωστος Νταβίντ Πάσκολο με 15 πόντους (4/5δ) και 6 ριμπάουντ και ο Σίμον με 16 πόντους.

Το ματς...

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού ήταν άστοχο, αλλά αυτό που έκανε αίσθηση ήταν τα επιθετικά του ριμπάουντ, τα οποία τον βοήθησαν να μην αφήσει την Μιλάνο να ξεφύγει και με ένα σερί να φτάσει σε νταμπλ σκορ (6-12 στα 4:41'' για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με ξιόπιστο σε άμυνα και επίθεση τους Παπανικολάου και Μπιρτς). Η Αρμάνι έμεινε για 3,5 λεπτά χωρίς καλάθι, έκανε ένα μίνι ξέσπασμα, αλλά οι Πειραιώτες δεν πανικοβλήθηκαν και ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 15-21 (μέτρησαν 14 ριμπάουντ στην περίοδο, με τα 9 (!) να είναι επιθετικά).

Οι γηπεδούχοι βρήκαν χαλαρή την άμυνα της ομάδας του Σφαιρόπουλου στις αρχές του δεύτερου δεκάλεπτου και με μπροστάρηδες τους Ντράγκιτς και Τσιντσιαρίνι έφεραν το ματς στο 27-26. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς πάθος, κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο ΜακΛιν (έφτασε τους 10 πόντους στο επιμέρους 18-4 της Αρμάνι). Το τάιμ άουτ του Σφαιρόπουλου φαίνεται όμως πως... συνέφερε τους παίκτες του, που “έσφιξαν” την άμυνα τους και έφεραν το παιχνίδι στο 41-41 του ημιχρόνου.

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Ολυμπιακός: Γκριν, Μπιρτς 10, Γιανγκ, Παπαπέτρου 3, Σπανούλης 6, Γουότερς 2, Μιλουτίνοβ 4, Πρίντεζης 7, Παπανικολάου 9, Μάντζαρης, Λοτζέσκι.

Αρμάνι: ΜακΛίν 10, Χίκμαν, Καλνιέτις 2, Ραντούλιτσα 4, Ντράγκιτς 7, Μάτσβαν 6, Πασκόλο, Τσιντσαρίνι 3, Σάντερς 4, Σίμον 5.

Στατιστικά Ολυμπιακού: 41 πόντοι (13/28-46.4% δίποντα, 3/12-25% τρίποντα, 6/6-100% βολές), 22 ριμπάουντ (14-8), 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη, 3 μπλοκ.

Στατιστικά Αρμάνι: 41 πόντοι (15/25-60% δίποντα, 2/7-28.6% τρίποντα, 5/9-55.6% βολές), 14 ριμπάουντ (5-9), 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη, 2 μπλοκ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο χωρίς διάθεση για... αστεία και με τον Πρίντεζη να ηγείται πήρε προβάδισμα στο σκορ (45-50). Παρόλα, αυτά η Αρμάνι είχε τον τρόπο να περιορίσει και πάλι τους “ερυθρόλευκους” και να φτάσει στο 51-51. τα τρίποντα του Μάντζαρη έδωσαν “ανάσα” στους Πειραιώτες, αλλά ο Σάντερς έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους Ιταλούς (62-59), ενώ το τρίποντο του Πάσκολο διαμόρφωσε το +6 (67-61) της περιόδου.

Ο Πάσκολο μαζί με τον Τσιντσιαρίνι (!) εξέθεσαν τον Ολυμπιακό στο τελευταίο δεκάλεπτο, που παρουσίασε τεράστια προβλήματα στην άμυνα του. Οι “ερυθρόλευκοι” δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο για να φτάσουν στη νίκη (σε κακή κατάσταση ο Σπανούλης, ανύπαρκτος ο Λοτζέσκι), η αρμάνι τα.. έβαζε από παντού κι έτσι ήρθε αυτή η απρόσμενη “σφαλιάρα” με 99-83.

