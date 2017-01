Αρσεναλ: Από εργάτης αυτοκινητοβιομηχανίας `κανονιέρης`

«Είναι ένα νοητικό τεστ: αγαπάς αρκετά το ποδόσφαιρο; Είσαι έτοιμος να παλέψεις για να δείξεις ότι είσαι για ανώτερο επίπεδο; Παίκτες όπως ο Ζιρού και ο Κοσιελνί (σ.σ. οι δύο Γάλλοι της Αρσεναλ ξεκίνησαν από ερασιτεχνικές ομάδες) πέρασαν αυτό το τεστ», δήλωσε ο Αρσέν Βενγκέρ, δικαιολογώντας την απόφασή του να υπογράψει τον 20χρονο παίκτη, ο οποίος αρχικά θα ενταχθεί στην ομάδα νέων του συλλόγου.

So @cbramall96, which Arsenal legend did you look up to when you were younger? pic.twitter.com/jvYO5GPWih