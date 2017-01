Australian Open: Εσύ είσαι ο βασιλιάς, Φέντερερ! Ο τελικός των τελικών!

Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος του χορός με τον Ναδάλ και έτσι τον... χόρεψε ο Ελβετός! Το τελευταίο FEDAL; Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν θέλει...

Στη Rod Laver Arena, όπου το τένις αποκτά ζωή και νεύρο και δεν παίζεται σε κοινό... εκκλησία ο Ελβετός νίκησε τον μεγαλύτερο αντίπαλό του 3-2 σετ (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) και κατέκτησε το 18 Grand Slam της καριέρας του.

Ο Ράφα ισοφάρισε σε 1-1 και 2-2 και το πέμπτο σετ ήταν σκέτη μαγεία με ένα μυθικό ράλι 26 χτυπημάτων...

Απολαύστε το

Ο Ελβετός μέχρι την αρχή του 5ου σετ φάνηκε ότι είχε κουραστεί. Αλλωστε, είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερος του Ναδάλ. Εκλεισε τα 35 στις 8 Αυγούστου και ο Ναδάλ τα 30 στις 3 Ιουνίου. Ομως, αυτό ήταν το 100ο παιχνίδι του Φέντερερ στο Australian Open και έπρεπε να έχει εορταστικό χαρακτήρα...

Βέβαια, στον ίδιο -όπως ισχυρίστηκε- αρκούσε που είχε αντίπαλο τον Ισπανό σε μια ακόμη μάχη, σε μια ακόμη γιορτή του τένις.

Η ατάκα του θα μείνει στην ιστορία: «Αν υπήρχε ισοπαλία θα ήμουν έτοιμος να τη δεχθώ με τον Ράφα. Θα ήμουν χαρούμενος κι αν έχανα σ' αυτό το come back που επιχειρείς. Το τένις χρειάζεται την ομάδα του και ελπίζω να είναι κοντά μας για χρόνια».

Ο Ελβετός κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Ο τελευταίος τελικός στη Μελβούρνη, στον οποίο μετείχε ο Φέντερερ ήταν το 2010, όταν νίκησε τον Άντι Μάρεϊ και κατέκτησε το τρόπαιο για 4η φορά (2004, 2006, 2007, 2010).

Τα επτά χρόνια είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει περάσει για να επιστρέψει ένας αθλητής από έναν τίτλο στο Australian Open στον επόμενο στην ίδια διοργάνωση...

Good things come to those who wait. #AusOpen #Be18ive pic.twitter.com/nAdLaUiBJg