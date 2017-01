Australian Open: Προκρίθηκε ο Ναδάλ! Με Φέντερερ στον τελικό που όλοι ήθελαν

Ο Ισπανός, Νο 9 στον κόσμο, ύστερα από ένα συγκλονιστικό ματς, που κράτησε 5 ώρες ξεπέρασε και το «εμπόδιο» του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημιτελικό.

Ο 30χρονος Ράφα νίκησε τον Βούλγαρο τενίστα 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-3 και προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Ναδάλ έχει κατακτήσει μόνο μια φορά το όπεν Αυστραλίας, το 2009, κι αυτή ήταν κόντρα στον τωρινό αντίπαλό του και τέσσερις φορές τροπαιούχο, τον Ρότζερ Φέντερερ. Το 2012 είχε χάσει από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον 2014 από τον Σταν Βαβρίνκα.

Ο 25χρονος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Νο 15 στον κόσμο, δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε έναν τελικό Grand Slam. Η καλύτερη παρουσία που έχει σε επίπεδο τέτοιας διοργάνωσης ήταν ένας ημιτελικός, το 2014 στο Γουίμπλεντον, και τώρα ο ημιτελικός στη Μελβούρνη.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξαναπαίξω σε έναν τελικό, αλλά είμαι εδώ. Αισθάνομαι τυχερός», είπε ο Ναδάλ μετά τον αγώνα του.

#Nadal: "I never dreamed to be back in a final... but here I am, I feel very lucky."



We feel pretty lucky too, @RafaelNadal. #ausopen pic.twitter.com/dJFrPdZAWg