Boxing Day: Άγιος... Ζιρού για Άρσεναλ! Άνετες Τσέλσι και Γιουνάιτεντ [vids]

Αγχώθηκε, κινδύνεψε να “πετάξει” δυο βαθμούς μέσα στην έδρα της, αλλά τελικά τα κατάφερε στο 87'. Η Άρσεναλ νίκησε την Γουέστ Μπρομ με 1-0 κι έπιασε την Λίβερπουλ στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους “ρεντς” να αγωνίζονται την Τρίτη κόντρα στην Στόουκ. Το νικητήριο τέρμα για την ομάδα του Βενγκέρ πέτυχε ο Ζιρού με εκπληκτική κεφαλιά!

Έχει ξεχάσει τι θα πει απώλεια βαθμών! Η Τσέλσι έφτασε τις 12 συνεχόμενες νίκες στην Premier League -αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της- επικρατώντας εντός έδρας της Μπόρνμουθ με 3-0. Πέδρο (24', 93') και Αζάρ πέτυχαν τα τέρματα της ομάδας του Κόντε που συνεχίζει να... προελαύνει.

Συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εντός έδρας της Σάντερλαντ ε 3-1, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζλάταν Ιμπραςιμοβιτς. Ο Σουηδός επιθετικός έφτιαξε το πρώτο και το τελευταίο γκολ για την ομάδα του Μουρίνιο, ενώ βρήκε και ο ίδιος δίχτυα στο 82'.

Calm and Cool as ice, What a clean finish from Zlatan Ibrahimovic!#MUFC #MUNSUN #PremierLeague pic.twitter.com/sT4BbcusV4