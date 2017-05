Champions League: Κυρία μου, περάστε! Ο Ιγκουαΐν στέλνει την Γιουβέντους στον τελικό

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Για τον 9ο τελικό της ιστορίας της στο Champions League ετοιμάζεται η Γιουβέντους. Η “βέκια σινιόρα” επικράτησε μέσα στο "Λουί ΙΙ" της Μονακό με τα δυο γκολ του Ιγκουαΐν (0-2) και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για το φινάλε της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με δεδομένο ότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Τορίνο (9/05), μπορεί από τώρα να σκέφτεται τον τελικό του Κάρντιφ (03/06) και την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου η αντίπαλός της για το ευρωπαϊκό "στέμμα" μετά το 3-0 επί της Ατλέτικο μέσα στο "Μπερναμπέου".

Το παιχνίδι...

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο όπου η Γιουβέντους είχε το πάνω χέρι και δεν βρήκε ίχνος αντίστασης, η Μονακό ανέβασε στροφές και έδειξε τις επιθετικές της αρετές, με.. αιχμή του δόρατος τον Εμπαπέ. Ο νεαρός Γάλλος επιθετικός έπιασε στο 13' ακίνδυνη κεφαλιά, αλλά στο 16' ανάγκασε τον Μπουφόν να προβεί σε σημαντική επέμβαση στην 100ή του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Κόντρα στη ροή του αγώνα όμως η “βέκια σινιόρα' έφτασε στο 0-1. Μετά από εκπληκτική αντεπίθεση στην οποία.. χάθηκε η μπάλα με δυο “τακουνάκια”, η μπάλα έφτασε στον Ιγκουαΐν, που εκτέλεσε λίγο μέσα απ' την μεγάλη περιοχή.

