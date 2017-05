Δεν το... κουνάει ο Βενγκέρ! Για δύο ακόμα χρόνια στην Άρσεναλ

Αυτή την είδηση μετέδωσε τουλάχιστον το BBC το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον δημοσιογράφο David Ornstein να αναφέρει ότι στο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνεται όρος για να "σπάσει" η συμφωνία.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αρσέν Βενγκέρ θα βρίσκεται σίγουρα στον πάγκο της Άρσεναλ μέχρι το 2019, όταν και θα συμπληρώσει 23 χρόνια παρουσίας στους "κανονιέρηδες". Να σημειωθεί ότι ο Αλσατός τεχνικός μπορεί να μείνει και μετά το 2019 στην Άρσεναλ, αρκεί να πραγματοποιήσει καλή δουλειά στον πάγκο της ομάδας τα επόμενα δύο χρόνια.

Arsene Wenger today physically signed a new two-year contract (no break clause) to remain Arsenal manager until 2019, 23 years in total #AFC

Neither Arsenal nor Wenger see this definitely being his final contract - may be but equally might not. Depends what happens next 2yrs #AFC