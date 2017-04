Εφές - Ολυμπιακός: Δρομολόγιο `Πόλη-ΣΕΦ-Πόλη`! Τεράστιο break με ηγέτη Σπανούλη!

Το live

Ο αρχηγός ξεδίπλωσε για ακόμη μία φορά τις επιθετικές αρετές του (18π.) και ο Ολυμπιακός απέδωσε τα μέγιστα στην άμυνα! Με νίκη την Τρίτη, οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρνουν το εισιτήριο για το Final Four που θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας...

Αφού, τελείωσε με την Πόλη, στοχεύει να επιστρέψει σε αυτή και δείχνει ότι μπορεί να εκτελέσει το δρομολόγιο Πόλη - ΣΕΦ - Πόλη για να βρεθεί στο Final Four.

Xάλασε... αλήτικα το πάρτι της Αναντολού Εφές, αποστόμωσε τους επικριτές του αδιαφόρησε για την «καυτή» ατμόσφαιρα στο «Αμπντί Ιπεκτσί» και ύψωσε τη γροθιά του! Επέστρεψε από το -13 (27-14) και θέλει πια να είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό του φάιναλ φορ.

Μία ημέρα αφού έγινε γνωστό το περίφημο γούρι των Πειραιωτών, ότι δηλαδή περιμένει το πέμπτο παιδί του ο αρχηγός του Ολυμπιακού, επιβεβαιώθηκε το χαρμόσυνο της είδησης και στην μπασκετική του εκδοχή! Ο «κάπτεν» πέτυχε 5/11 τρίποντα, μοίρασε 4 ασίστ, έκανε και 1 κλέψιμο!

Ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος επίσης περιμένει παιδί (το πρώτο) είχε 11 πόντους και 3 ριμπάουντ. Η άμυνα του Παπανικολάου στον Γκρέιντζερ (ο Αμερικανός πέτυχε τους 10 από τους πρώτους 14 πόντους της Εφές) αντέστρεψε τα δεδομένα, ενώ η συνεργασία Γιανγκ-Γκριν ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Μόλις 8 πόντους πέτυχε η Εφές στην 4η περίοδο,αν και στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, ενώ είχε 40 ριμπάουντ έναντι 29 του Ολυμπιακού (μόνο 3 επιθετικά οι Πειραιώτες)! Τα περίμεναν όλα από τον Γκρέιντζερ (17π.) και είδαν την «ερυθρόλευκη» άμυνα να τους χαλάει το transition. Η ελληνική ομάδα απάντησε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στο παρκέ, στο πανό των Τούρκων φιλάθλων της Εφές που θέλησαν να τρολάρουν τον Ολυμπιακό γράφοντας Πούλμαν...για τον Πειραιά. Θα επιβιβαστεί σε αυτό η Εφές για να έρθει στο ΣΕΦ ή θα πάρει το αεροπλάνο; Οι Πειραιώτες πάντως την τιμώρησαν... Αλλωστε, κι εκείνη τα περίμενε όλα από τον Γκρέιντζερ (17π.)!

Η αρχή ήταν αποκαρδιωτική για την ομάδα του Πειραιά. Ο Μάντζαρης αποδείχτηκε αναποτελεσματικός στο μαρκάρισμα του Γκρέιντζερ, που πέτυχε τους 10 από τους πρώτους 14 πόντους της Εφές (14-6). Ο Σφαιρόπουλος πήρε τάιμ άουτ κι έριξε τον Παπαπέτρου στη θέση του Μάντζαρη (τον Γκρέιντζερ ανέλαβε ο Παπανικολάου). Το σκορ της 1ης περιόδου έκλεισε στο 21-14.

Ο Γιανγκ πήρε τη θέση του Μπιρτς που δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Αμερικανός πήρε ριμπάουντ (τομέας στον οποίο υστέρησε ο Ολυμπιακός) και είχε άψογη συνεργασία με τον Γκριν. Οι δυο τους σημείωσαν σερί 9 πόντους του Ολυμπιακού. Η Εφές είχε 1/11 τρίποντα και 21 ριμπάουντ έναντι 13 των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν το transition της τουρκικής ομάδας και να επιστρέψουν.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προσπέρασε στο σκορ για πρώτη φορά και το ματς άρχισε να σπάει καρδιές (40-40), μέχρι που αποφάσισε ο Σπανούλης να τελειώσει... αυτή την ιστορία.

Εχοντας συμπαραστάτη τον μαχητή Πρίντεζη. οι Με τρίποντα οι Παπανικολάου (43-46), Πρίντεζης (45-49) και Σπανούλης (48-52) ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει ανάσες, ενώ εξαιρετική δουλειά έκανε ο Αγραβάνης κλείνοντας τους διαδρόμους στους Αμερικανούς της Εφές.

Με δύο τρίποντα, το δεύτερο έμμεσο άρχισε η τέταρτη περίοδος για τους Πειραιώτες. Η Εφές είχε 12 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχιζε να μετρά μόλις 1 στις αρχές της 4ης περιόδου! Σέντερ πέρασε ο Μπιρτς στη θέση του Γιανγκ.Ο Καναδός ευστόχησε αμέσως σε σουτ μέσης απόστασης, 57-63 και οι παίκτες του Περάσοβιτς τα είχαν χαμένα. Πήγαιναν σε βιαστικές επιλογές, με την άμυνα του Ολυμπιακού να τους ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

