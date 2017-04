Εφές - Ολυμπιακός: Ξύπνησαν... μετά το ξύλο οι Πειραιώτες, αλλά ήταν αργά

Το live

Η επιθετική δυσλειτουργία του Ολυμπιακού στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο βοήθησε τους γηπεδούχους να προηγηθούν με 2-1 στη σειρά των πλέι οφ της και πλέον χρειάζονται μία νίκη.

Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στο -17 (51-34) και... μπήκε στο ματς έπειτα από επεισόδιο ανάμεσα στον Παπανικολάου και τον Μπράουν. Ο Σπανούλης ναι μεν έχασε καλάθι στον αιφνιδιασμό, αλλά ευστόχησε σε τρία τρίποντα στα τελευταία 2'22''. Επίσης, προσπάθησε να βρει στόχο με τρίποντο με το σκορ στο 63-60.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού τέλειωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 λάθη (από τα 17 συνολικά των Πειραιωτών! Μόνο 4 λάθη είχε η Εφές!).

Κανείς άλλος παίκτης της ελληνικής ομάδας δεν πέτυχε διψήφιο νούμερο εν αντιθέσει με την Εφές των Ντάνστον (16π.), Ερτέλ (13π.), Μπράουν (12π.) και Γκρέιντζερ (11π.). Ο Ολυμπιακός πέτυχε 9/13 τρίποντα έναντι 2/18 της αντιπάλου της που είχε όμως 25/50 δίποντα (12/32 οι Πειραιώτες).

Η Εφές προηγήθηκε, 6-1, αλλά ισοφάρισε σε 9-9 ο Ολυμπιακός και οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, με την άμυνα των «ερυθρόλευκων» να είναι αποτελεσματική, αλλά όχι και η επίθεσή τους. Ωστόσο το πρώτο δεκάλεπτο τους βρήκε στο +3 (14-17).

Οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν ήταν προσεκτικοί στις λεπτομέρειες, έχασαν εύκολα καλάθια (5/17 δίποντα και 3/8 τρίποντα) και αναποτελεσματικοί στα επιθετικά ριμπάουντ. Η Εφές βρήκε ρυθμό μετατρέποντας το 17-23 σε 33-27 στο ημίχρονο (με επιμέρους σκορ 16-4).



Η κατάσταση του Ολυμπιακού ολοένα χειροτέρευε... Στο 3ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πέτυχε μόνο 10 πόντους! Ο Ντάνστον ήταν σε εξαιρετική ημέρα, ενώ ο Μπιρτς γύρισε τον αστράγαλό του και αντικαταστάθηκε από τον Γιανγκ. Οι Τούρκοι ξέφυγαν και με +17, 51-34, με την υπογραφή του Μπράουν.

Η 3η περίοδος έληξε 51-37

Το επεισόδιο, μετά το 53-40, ήταν το ξυπνητήρι του Ολυμπιακού που... έπρεπε να φάει ξύλο για να συνέλθει. Ο Κώστας Παπανικολάου απώθησε τον Μπράουν και ο Μάντζαρης που δέχθηκε τις ανεξέλεγκτες γροθιές του Αμερικανού τη στιγμή που προσπάθησε να χωρίσει τους δύο παίκτες έφεραν το αντιαθλητικό φάουλ στον Έλληνα διεθνή φόργουορντ και ντισκαλιφιέ στον δεύτερο. Ο Ολυμπιακός έκτοτε αντεπιτέθηκε...

Ο Σπανούλης ευστόχησε σε τρίποντο, 57-52, αλλά έκανε εν συνεχεία λάθος πάσα! Με 1:27 εναπομείναντα χρόνο η ασίστ του Σπανούλη στον Μπιρτς χάρισε το γκολ φάουλ στους «ερυθρόλευκους», 57-54, αλλά ο Καναδός αστόχησε στη βολή!

Το δίποντο του Ντάνστον, με χρόνο 1:05 έκανε το 59-54 όμως ο Σπανούλης απάντησε με τρίποντο, 59-57. Ο Χάνεϊκατ έκανε το 61-57 και ο αρχηγός του Ολυμπιακού δοκίμασε έξω από τα 6.75 και ήταν πάλι εύστοχος (61-60) στα 18 δεύτερα! Ο Ολυμπιακός έκανε φάουλ στον Ερτέλ στα 16,1΄΄ κι ο Γάλλος διεθνής ευστόχησε και στις δύο βολές για το 63-60.

Με πέντε κοντούς έπαιξε ο Ολυμπιακός στο τέλος, αλλά ο Σπανούλης μόνος του δοκίμασε το τρίποντο εκτός ισορροπίας όμως βρήκε σίδερο. Ο Χάνεϊκατ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ, του έκανε φάουλ ο Μάντζαρης και με 1/2 βολές, ο Αμερικανός της Εφές «έγραψε» το τελικό, 64-60.

This is what a legend looks like: Spanoulis hits an off-balance 3-PT shot that ROCKS the arena! #EFSOLY #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/eS6m6Bi7zo — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2017





Τα δεκάλεπτα: 14-17, 33-27, 51-37, 64-60

Oλυμπιακός (Σφαιρόπουλος): Γκριν 8 (1), Μπιρτς 6, Γιανγκ 3, Παπαπέτρου 5 (1), Σπανούλης 15 (3), Ουότερς, Αγραβάνης, Μιλουτίνοβ, Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 7 (1), Μάντζαρης 8.

Εφές (Περάσοβιτς): Τόμας, Χάνεϊκατ 6, Μπαλμπάι, Μπράουν 12, Οσμάν 4, Γκρέιντζερ 11 (1), Ερτέλ 13 (1), Πολ, Ντάνστον 16, Κιρκ 2.