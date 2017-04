`Εφιάλτης` στη ρακέτα! Τους έσβησε τα... φώτα ο Αντετοκούνμπο [vids]

Ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το παιχνίδι με μια τρομερή τάπα στον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ενώ στη δεύτερη περίοδο έκανε ένα “οργισμένο” μπλοκ στον ΝτεΜάρε Κάρολ...

The Greek Freak coming in hot to DENY DeRozan!! #FearTheDeer pic.twitter.com/jZYR6Mf4eT