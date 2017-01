Εικόνα εγκατάλειψης και κλοπές στο ιστορικό Μαρακανά [pics]

Σπασμένα καθίσματα, χαλασμένο γκαζόν, χαλαρά σύρματα, τρύπες στην οροφή, συνθέτουν την εικόνα της εγκατάλειψης στο ιστορικό Μαρακανά, ενώ έχουν κλαπεί σωλήνες, τηλεοράσεις, ακόμα και πυροσβεστήρες.

The Maracana stadium in Brazil, which hosted the 2014 World Cup final, has been abandoned. Sad. ( @blogvaimengao ) pic.twitter.com/1hL0xRWA76

Φλαμένγκο και Φλουμινένσε το χρησιμοποιούν για τις εντός έδρας συναντήσεις τους, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής της έδρας τους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ρίο ζήτησε εξηγήσεις για τη συνεχή λεηλασία που συμβαίνει στο ιστορικό στάδιο, αλλά ακόμα επικρατεί σιωπή.

Reports in Brazil are suggesting the Maracana Stadium has been abandoned and left to rot following the 2014 World Cuppic.twitter.com/KAxBJ1Vt6V