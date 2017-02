Εκπληκτική κίνηση από Γκουαρντιόλα σε αντίπαλο παίκτη! [vid]

Το 2015 ο Άρτσερ είχε χάσει τη νεογέννητη κόρη του, αλλά πλέον η οικογένεια του... περιμένει ένα νέο παιδάκι! Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλησε να συγχαρεί τον παίκτη της Μπόρνουθ για την επικείμενη γέννηση του παιδιού του.

“Λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη και σου εύχομαι τα καλύτερα”, τόνισε ο Καταλανός τεχνικός στον Άρτερ, που του από την μεριά του τον ευχαρίστησε, τονίζοντας πως εκτίμησε την κίνηση του.

Classy from Guardiola going straight over to Harry Arter after the game #mcfc #afcb pic.twitter.com/na2MBYdtH5