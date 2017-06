Ένας Ολλανδός στο `τιμόνι` της Ντόρτμουντ

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 54χρονο Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος οδήγησε τον Αγιαξ ως τον τελικό του Europa League.

Η φετινή πορεία του “Αίαντα” -με πιτσιρικάδες στη σύνθεση του- “εκτόξευσε” τις μετοχές του Μπος, ο οποίος έχει εργαστεί επίσης στις Απλεντοορν, Ντε Γκράαφσαπ, Χέρακλες, Φίτεσε και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ έχει υπηρετήσει και ως τεχνικός διευθυντής της Φέγενορντ.

Ο Ολλανδός προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Παπασταθόπουλου.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy