Επική ανατροπή! Τους... άρχισαν στα τρίποντα [vid]

Στο 1'10" πριν από το φινάλε του αγώνα για το NCAA, το Νέο Μεξικό ήταν μπροστά στο σκορ με 90-76.

Η Νεβάδα όμως πέτυχε στη συνέχεια κάτι το... απίστευτο, αφού -με “βροχή” τρίποντων- κατάφερε να φτάσει σε μία απίστευτη ανατροπή και να πανηγυρίσει.

Δείτε το video:

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK