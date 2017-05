Επίσημο! Μέχρι το 2019 στην Άρσεναλ ο Βενγκέρ

Ο Αλσατός τεχνικός υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους "κανονιέρηδες", παρά τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

Εφόσον ο 67χρονος τεχνικός εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο, θα "κλείσει" 23 σερί χρόνια στον πάγκο της Άρσεναλ, στην οποία βρίσκεται από το 1996.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS