Euroleague - Σπανούλης: `Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι στον Ολυμπιακό`

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε αρχικά πως "ο καθένας έχει τον ρόλο του σε αυτή την ομάδα και ξέρει που φτάνουν τα όριά του. Κανείς δεν ξεπερνάει τα όριά του. Είμαστε μια ομάδα με πολύ συγκεκριμένους ρόλους. Κι αυτό είναι το μυστικό όταν βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, βγάζουμε τον χαρακτήρα του νικητή που έχουμε".

Γιτο τι έγινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη μετά το τρίτο παιχνίδι της σειράς, είπε: "Έπρεπε να ξυπνήσουμε. Είναι σημαντικό να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους αθλητές που έρχονται εδώ, που βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν. Πιστεύω κάναμε εξαιρετική σειρά, απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλά. Μαζευτήκαμε και μιλήσαμε μεταξύ μας, να πει ο καθένας αυτό που πρέπει. Κι ανταπεξήλθαμε. Το να "χτίσεις" έναν κορμό με γηγενείς παίκτες είναι το πιο σημαντικό. Το έκανε κι ο Ολυμπιακός στα 90s, ο Παναθηναϊκός στα 00s. Είναι κάτι που το έχουμε "χτίσει" και θέλουμε να πατήσουμε σε αυτό για τα επόμενα χρόνια".

Τέλος, τόνισε: "Άποψή μου είναι πως στον αθλητισμό και σε οτιδήποτε κάνουμε είναι η διάρκεια. Δεν μετράει το να κάνεις κάτι και να εξαφανιστείς. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα. Έχει "χτίσει" κάτι η ομάδα και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε κι άλλο και να το μεγαλώσουμε. Περάσαμε πολλές δυσκολίες φέτος, αλλά η ομάδα κατάφερε με τον χαρακτήρα της να τα ξεπεράσει όλα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Γιατί όταν φτάνεις σε έναν τελικό παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Το ταξίδι που κάνουμε τόσα χρόνια με αυτή την ομάδα είναι υπέροχο και ευχαριστώ τον Θεό που είμαι εδώ και τα ζω".

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πρίντεζης, είπε: "Μας αξίζει που βρισκόμαστε στο Final Four. Είχαμε διάρκεια, σοβαρότητα και διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις. Στα πλέι οφ ήταν πέντε παιχνίδι παικτών, προπονητών και προσωπικοτήτων. Όλη η σεζόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα ότι τερματίσαμε τρίτοι, αλλά μετά κοιτάζεις τον επόμενο στόχο. Πέρσι δεν ήμασταν στα πλέι οφ κι αυτό μας είχε πληγώσει αρκετά. Το επίπεδο της κούρασης είναι τεράστιο, αυτή τη στιγμή. Εμείς πρέπει να πάμε με καθαρό μυαλό, με λιγότερο άγχος και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Το ότι γίνεται το Final Four στην Κωνσταντινούπολη, μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις, αλλά αυτά είναι περισσότερο για τους φιλάθλους και τους δημοσιογράφους. Εμείς πάμε εκεί για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και μακάρι να σηκώσουμε την κούπα. Η ομάδα είναι ομάδα. Όλοι παίζουν το ρολο τους σε αυτή την ομάδα και αυτό είναι που μας οδηγεί. Είμαστε έμπειρη ομάδα".

Τέλος, ο Κώστας Παπανικολάου, δήλωσε: "Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στο Final Four, όλοι πρέπει να βάλουν ένα λιθαράκι, όπως έγινε όλη τη χρονιά. Όλα τα παιδιά βγήκαν μπροστά, έτσι πορεύονται οι μεγάλες ομάδες. Συγχαρητήρια σε όλους για την καταπληκτική δουλειά που κάναμε για να γιορτάζουμε σήμερα την πρόκριση στο Final Four. Θα ήμασταν αφελείς αν αφήναμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δόξα τω Θεώ δεν ήμασταν και τους κάναμε όλους χαρούμενους, αρχής γενομένης από τους προέδρους μας. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είναι η περηφάνια της ομάδας. Συγχαρητήρια και στους οπαδούς μας, μας έδωσαν παλμό και ενέργεια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον κύριο Μπαφέ, που τον φωνάζω και πρόεδρο γιατί κάνει πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είναι 100% ομαδική η πρόκριση. Είχαμε αντιξοότητες, αλλά πήραμε τη σημαντική πρόκριση".

Όσο για κάποια πρόβλεψη για το Final Four, απάντησε: "Δυστυχώς είναι το κακό που έχουμε στην Ελλάδα, που σε ένα βράδυ σταυρώνουμε έναν αθλητή σαν τον Βασίλη Σπανούλη που έχει αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού και έρχεται να τους διαψεύσει όλους στα 35 του. Δεν θα κάνω προφητεία για το Final Four. Έχουμε 25% πιθανότητες στο Final Four. Πάμε να τις διεκδικήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει".

