Έχει... ξεφύγει ο Ερντογάν! Ακύρωσε το διαβατήριο Τούρκου NBAer που τον αποκάλεσε `Χίτλερ` – Ξέμεινε στη Ρουμανία [vid]

Η ισχυροποίηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πολιτικό στερέωμα της Τουρκίας, μετά το πρόσφατο δημοψήφισμα στη χώρα, φαίνεται πως του έχει δώσει άλλο... αέρα. Ο Πρόεδρος των Τούρκων συνεχίζει να δρα όπως θέλει...

Είδε τους μπράβους του να ξυλοκοπούν άγρια Κούρδους και Αρμένιους διαδηλωτές και μάλιστα εμφανίζεται να έδωσε ο ίδιος της εντολή για την επίθεση. Τώρα όμως ήρθε και πάλι η ώρα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό της χώρας, κάτι που είχε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν έβαλε στο... στόχαστρο τους παλιούς παίκτες της Γαλατάσαραϊ, Χακάν Σουκούρ και Αρίφ Ερντέν.

Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του παίκτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ένες Καντέρ. Ο Τούρκος σέντερ δεν καλείται στην εθνική μπάσκετ της χώρας, κάτι που τον είχε κάνει να σχολιάσει πως “... δεν με κάλεσαν στην προεπιλογή και ο λόγος είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Προβληματίζομαι για αυτές τις... δημοκρατικές αξίες που εκφράζονται στο όνομα της πατρίδας μας. Έστω κι έτσι, υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά τους φίλους μου που θα παίξουν στην εθνική. Πλέον πρέπει να εστιάσουμε στην επιτυχία της χώρας μας”.

Η κυβέρνηση τον είχε κατηγορήσει πως συνδέεται με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος σύμφωνα με τον Ερντογάν είναι ο υποκινητής του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016!

Ο Καντέρ συνέχισε να είναι επιθετικός με την κυβέρνηση Ερντογάν και τώρα την... πάτησε, αφού ακυρώθηκε το διαβατήριο του από την πρεσβεία της χώρας του και αυτή τη στιγμή είναι.. εγκλωβισμένος στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας και υπό την επίβλεψη ανθρώπων της ασφάλειας.

Ο παίκτης των Θάντερ πέρασε στην αντεπίθεση και με video που ανέβασε στα social media, επιτίθεται στον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον “Χίτλερ”.

“Είμαι στη Ρουμανία και μου είπαν ότι ακυρώθηκε το διαβατήριό μου από την τουρκική πρεσβεία. Δύο αστυνομικοί μας κρατούν εδώ για ώρες. Ο λόγος γι' αυτό είναι ο τρόπος που βλέπω τις πολιτικές εξελίξεις και ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ξέρετε ότι επιτέθηκε σε ανθρώπους στην Ουάσινγκτον, είναι κακός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Είναι ο Χίτλερ του αιώνα μας. Θα σας ενημερώνω, να προσεύχεστε για εμάς”, είπε.

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54