Ευρωμπάσκετ Γυναικών: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία! Στην καλύτερη πεντάδα η Μάλτση

Η "φούρια ρόχα" δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στις Γαλλίδες και κατέκτησε δίκαια το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις.

Αυτός είναι ο τρίτος σερί (!) χαμένος τελικός για τη Γαλλία, η οποία από το 2013 φτάνει κοντά στο χρυσό μετάλλιο, αλλά κατακτά το ασημένιο.

Κορυφαίες για την Ισπανία ήταν οι Τόρενς (18π.) και Λιτλ (19π.), ενώ από τις ηττημένες ξεχώρισε η Ντουμέρκ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 39-30, 56-40, 71-55.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Νίκολς 5 (7 ριμπ.), Ντομίνγκεζ 4, Τόρενς 18 (2), Παλάου 2, Τσαργκάι 8, Ροντρίγκεζ, Λιτλ 19 (8/10 δίπ., 8 ριμπ.), Κρουζ 12 92), Ρομέρο, Κόντε, Τζιλ 3, Σάντεζ.

ΓΑΛΛΙΑ: Επουπά 5, Μιγιέμ 8, Σιάκ 4, Ντουμέρκ 15 (1), Μισέλ 2, Αγιαγί, Σκρελά, Μιντ, Ζοάν 6 (1), Σαρτερό 3 (1), Αμάντ 2, Τσατσουάνγκ 10.

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, η FIBA ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Μέσα σ' αυτή βρέθηκε η Εβίνα Μάλτση, η οποία πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις στη Τσεχία. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Τόρενς (Ισπανία), Ζανταλασίνι (Ιταλία), Μίσεμαν (Βέλγιο) και Μιγέμ (Γαλλία).

The All Star 5 presented by Tissot is: Maltsi ????????, Torrens ????????, @Ceci_Zanda ????????, @EmmaMeesseman ???????? and @Endidi711 ????????. #EuroBasketWomen2017 pic.twitter.com/KTtnpBnyWQ