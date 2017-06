F1 – Καναδάς: Ο Χάμιλτον `έπιασε` τον Σένα!

Ο Λιούις Χάμιλτον, της Mercedes έκανε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:11.459 στα δοκιμαστικά τεστ του γκραν πρι του Καναδά στην πίστα “Ζιλ Βιλνεβ” και θα ξεκινήσει τον κυριακάτικο αγώνα (11/6, 21:00) απο την 1η θέση.

BREAKING: @LewisHamilton takes his 65th career pole, moving level with Ayrton Senna in 2nd on the all-time list#CanadianGP pic.twitter.com/gZj16psQxT — Formula 1 (@F1) 10 Ιουνίου 2017

Αυτή ήταν η 65η φορά που ο Χάμιλτον παίρνει την pole position, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του, Άιρτον Σένα.

Lewis Hamilton is given one of Ayrton Senna's race-worn helmets



Gift from the Senna family after he equalled his mark of 65 poles #F1 pic.twitter.com/HuT43VGJ6R — Formula 1 (@F1) 10 Ιουνίου 2017

Μάλιστα, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής υπολείπεται τεσσάρων pole για να μείνει μόνος πρώτος, αφήνοντας πίσω του τον άλλο θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Μίκαελ Σουμάχερ!

Από την δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Σεμπάστιαν Φετελ με Ferrari, που έκανε χρόνο 1:11.789, ενώ στην τρίτη θέση θα βρέθει ο έτερος οδηγός της Mercedes, Βαλτέρι Μπότας (1:12.177).

PROVISIONAL CLASSIFICATION: QUALIFYING



Previous record lap at Montreal = 1:12.275



HAM, VET, BOT and RAI all beat it today#CanadianGP pic.twitter.com/cPOOwG0nXj — Formula 1 (@F1) 10 Ιουνίου 2017

Η πρώτη δεκάδα:

1. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 1:11.459

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 1:11.789

3. Βαλτέρι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:12.177

4. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 1:12.252

5. Μαξ Φερστάπεν (Oλλανδία/Red Bull) 1:12.403

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 1:12.557

7. Φελίπε Μάσα (Βραζιλία/Williams-Mercedes) 1:12.858

8. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Force India - Mercedes) 1:13.018

9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India - Mercedes) 1:13.135

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 1:13.271

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT