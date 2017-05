F1 - Μονακό: Στις δυο ρόδες το μονοθέσιο μετά τη σύγκρουση [vids]

Η McLaren του Τζέισον Μπάτον βρήκε τη Sauber του Βερλάιν από πίσω και την.. σήκωσε. Έτσι, είχαμε σαν αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Γερμανού πιλότου να βρεθεί με τις δυο αριστερές του ρόδες στο προστατευτικό, χωρίς όμως να υποστεί κάποιο τραυματισμό. Και οι δυο οδηγοί πάντως ολοκλήρωσαν άδοξα τον αγώνα τους...

LIVE: #F1 REPLAY: Pascal Wehrlein and Button come together at Portier. pic.twitter.com/BriRXArNwo