Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός: Η Φενέρ τον... καθάρισε για πλάκα! H πρώτη που προκρίθηκε στο F4

Ο Παναθηναϊκός κατέρρευσε επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και απλοποίησε το... σκούπισμα της Φενερμπαχτσέ, η οποία έφτασε... στο σβηστό στο 3-0 και προκρίθηκε στο φάιναλ φορ της Πόλης.

Another step closer to unfinished business #fenerbahce #euroleague #f4istanbul2017 pic.twitter.com/6hVot9jCxS

Οι “πράσινοι” από τη χρονιά που έχει φύγει ο Ομπράντοβιτς δεν έχουν “σταυρώσει” πρόκριση σε Final Four, ενώ αντίθετα η Φενέρ, την οποία ανέλαβε ο Σέρβος το 2013 μετράει τρεις σερί προκρίσεις. Αυτό και μόνο μαρτυρά πόσο σπουδαίος προπονητής είναι.

Οι Τούρκοι περιμένουν το νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα για να μάθουν τον αντίπαλο τους στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Πόλης (19-21/5).

Οι φιλοξενούμενοι είχαν 5/20 τρίποντα και στην προσπάθειά τους ξεχώρισαν οι Ρίβερς (16π.) και Σίνγλετον (12π.), ενώ από τη Φενέρ (13/27 τρίποντα) ο Μπογκντάνοβιτς (10π.) έδειξε να ξεκουράζεται και τη δουλειά... έβγαλαν οι Ντίξον (13π.), Νάναλι (12π.), Ντατόμε (10π.), Κάλινιτς (10π.) και Ούντο (10π., 10ρ.).

Η Φενέρ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 4΄ με 11-4, αλλά οι «πράσινοι» συνήλθαν στην άμυνα και αξιοποιώντας τα επιθετικά ριμπάουντ έτρεξαν σερί 8-0, προηγήθηκαν για πρώτη φορά (12-11), αλλά το πρώτο δεκάλεπτο να τους βρίσκει στο -1 (18-17).

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε και με +4 (22-18 στο 11΄), αλλά απανωτά έδωσαν και πάλι στους Τούρκους το προβάδισμα (27-16 στο 15΄). Ο Μπουρούσης βρήκε τους Βέσελι και Ούντο απέναντι του κι ο Παναθηναϊκός έχασε κι... άλλο έδαφος. Αρχισε σταδιακά η αστοχία του Παναθηναϊκού που βρέθηκε γρήγορα στο -9 (37-28 στο 19΄), για να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -7 (37-30).

Ο Μπογκντάνοβιτς πήρε μπροστά στην τρίτη περίοδο ο Βέσελι καθάριζε στα μπλοκ και η τουρκική ομάδα στο 23΄ άνοιξε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (+11, 44-33). Ο Παναθηναϊκός, με τον Παππά έδεσε την άμυνά του, αλλά προδόθηκε από την επίθεσή του (2/6δ., 1/6τρ., 5/8β/ στο γ' δεκ.). Ο Ομπράντοβιτς έστειλε την ομάδα του για πάρτι στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο (52-42).

.@LeaderOfHorde with the ???? to drive the crowd crazyyy!!#7DAYSMagicMoment #FNBPAO pic.twitter.com/eZ8ibJb290