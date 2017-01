Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός: Πλήγμα για Ομπράντοβιτς!

Ο ψηλός των Τούρκων ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα και θα χάσει το παιχνίδι με τους "πράσινους". Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε, μιας και ο Ούντο είναι ο κορυφαίος ψηλός της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μένει να δούμε πως ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού θα καταφέρει να καλύψει το κενό του και κατά πόσο το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απουσία του στο αποψινό (19:30) παιχνίδι στην Πόλη.

BREAKING: @EkpeUdoh of @FBBasketbol won't play against @paobcgr tonight due to calf injury. #FNBPAO pic.twitter.com/fJCY9M13QQ