Φενέρμπαχτσε - `Προπονηθήκαμε υπό τους ήχους των οπαδών του Παναθηναϊκού`

Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Έκπε Ούντο, υποστήριξε πως ο Ομπράντοβιτς τους έβαλε να προπονηθούν στο γήπεδό τους υπό τους ήχους των οπαδών του Παναθηναϊκού για να είναι έτοιμοι για τις αναμετρήσεις του ΟΑΚΑ.

Ο Ούντο μίλησε στο σάιτ της Euroleague:



Για το αν υπήρχε στο μυαλό τους η σκέψη για δύο νίκες στο ΟΑΚΑ: «Σίγουρα. Ξέραμε πως αν είμαστε υγιείς, θα αποτελούσαμε πρόβλημα για τον αντίπαλο. Τώρα είμαστε υγιείς. Έχουμε τα σχήματά μας, τo rotation και παίζουμε καλό μπάσκετ. Ο κόουτς μάς προετοίμασε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Προπονηθήκαμε υπό τους ήχους των οπαδών στα μεγάφωνα του γηπέδου και ήμασταν έτοιμοι.



Είναι αυτή η περίοδος του χρόνου. Ξέρουμε πώς μπορούμε να παίξουμε και πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη τροχιά, ειδικά τώρα. Έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη και ξέρω πως οι οπαδοί μας θα είναι έτοιμοι γι' αυτό».



Για το τί άλλο είπε στους παίκτες του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Απλά να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε έτσι μέχρι το τέλος. Ήταν δύσκολα παιχνίδια. Αλλά παλέψαμε και πήραμε δυο νίκες».



Για το κλειδί της αντίδρασης και της ανατροπής στο πρώτο ματς: «Ήταν η άμυνα. Από πέρσι, αποτελούμε μία πολύ καλή ομάδα αμυντικά. Με μένα και τον Βέσελι, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε στην άμυνα κι αυτό δουλεύει. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους προπονητές μας. Κάνουν σπουδαία δουλειά στην προετοιμασία μας».



Για το πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε προσγειωμένοι:«Είμαστε ομάδα έμπειρων παικτών. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και στο παρελθόν και θα έχουμε μαζί το κοινό μας. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Έτσι προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια της σειράς».



Για τις αμυντικές του επιδόσεις: «Αγαπώ να παίζω άμυνα! Αυτό κάνω στην καριέρα μου. Ξέρουν ότι αν περάσουν τον αμυντικό, τότε θα δουν εμένα. Ο κόουτς με εμπιστεύεται πολύ, ειδικά στις αλλαγές. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση».



Για το αν τούς προσθέτει πίεση το γεγονός πως το Final Four θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν νομίζω. Θεωρώ πως οι τραυματισμοί μάς πόνεσαν τόσο πολύ, ώστε να μην καταφέρουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Είναι το Final Four, ανεξαρτήτως πού διεξάγεται. Θες να παίζεις στο Final Four, στο τέλος της σεζόν. Απέχουμε μόνο ένα παιχνίδι».



Για την περσινή ήττα στον τελικό που ήρθε έπειτα από ένα χαμένο ριμπάουντ: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Προσπαθώ. Δεν έχω δει το παιχνίδι ποτέ, από τότε. Ξέρω τι έγινε. Ο κόσμος νομίζει ότι ήταν μόνο εκείνο το ριμπάουντ, αλλά ήμασταν πίσω με 21 πόντους απέναντι σε μία φονική, επιθετικά, ομάδα. Παλέψαμε να επιστρέψουμε, κουραστήκαμε, μετά ήρθε και το ριμπάουντ. Όπως και να 'χει, είμαστε έτοιμοι και κυνηγάμε αυτό το στόχο».



Για το τι θα σημαίνει η κατάκτηση της Euroleague: «Είναι κάτι μεγάλο. Οι οπαδοί μας έχουν αγοράσει πάρα πολλά εισιτήρια. Θα ήταν ευλογία. Όπως έχω πει, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε, ώστε να βρεθώ από τους Κλίπερς που δεν έπαιζα εδώ και να μπορώ να παίξω για έναν από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών, τον κόουτς Ομπράντοβιτς. Πέρσι, προσπάθησα να φύγω από το παρκέ χωρίς να κοιτάζω. Δεν ήθελα να δω την ΤΣΣΚΑ να πανηγυρίζει, αλλά αντιλαμβάνεσαι τον ενθουσιασμό που επικρατεί. Αν το κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη, θα είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τουρκική ομάδα».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT