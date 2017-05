Final Four 2017: Εκθρόνιση! Θρυλικός Ολυμπιακός! Έστειλε στον... ψυχίατρο την ΤΣΣΚΑ

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Η ομάδα των θαυμάτων! Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague πήρε ο Ολυμπιακός, αποκαθηλώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι “ερυθρόλευκοι” -και πάλι με τεράστια ανατροπή- επικράτησαν με 82-78 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στον πρώτο ημιτελικό της Πόλης, στερώντας την ευκαιρία από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για back to back τίτλους στην Euroleague.

Έτσι, οι Πειραιώτες θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, στον τελικό της Κυριακής, απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκλονιστικοί οι Σπανούλης, Πρίντεζης και Παπανικολάου με 14 πόντους, με τον ηγέτη της ομάδας του Σφαιρόπουλου να “ξυπνάει” στα τελευταία λεπτά και να οδηγεί στη νίκη της ομάδα. Τεράστιο τρίποντο - μαχαιριά από Γκριν, πριν τη λήξη.

Το παιχνίδι...

Το ξεκίνημα για τις δυο ομάδες ήταν νευρικό, με την ΤΣΣΚΑ όμως να έχει λίγο καλύτερη επιθετική λειτουργία, κυρίως από τις ενέργειες του Τζάκσον. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει εύκολα το δρόμο στο στο καλάθι των Ρώσων, αλλά δεν τους επέτρεψε να φτιάξουν διαφορά, έχοντας όμως αστοχία στο τρίποντο (1/6). Στο πεντάλεπτο οι “ερυθρόλευκοι” πέρασαν για πρώτη φορά στο σκορ (7-9) αλλά και πάλι η ομάδα του Ιτούδη -έχοντας ψυχραιμία στο παιχνίδι της και με αλληλοκαλύψεις στον Σπανούλη- πήρε και πάλι .. κεφάλι στο σκορ, παρόλο που δεν τα πήγε καλά στο αμυντικό ριμπάουντ (14 συνολικά, τα 8 επιθετικά). Το 18-12 του πρώτου δεκαλέπτου έδειξε πως το παιχνίδι έχει.. πολύ ψωμί.

Οι Ρώσοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοπορία, χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός πήρε πόντους από τον Παπαπέτρου -την ώρα που ο Σπανούλης ήταν στον πάγκο- αλλά ο Όγκουστιν βελτίωσε την εικόνα της ομάδας του Ιτούδη, ειδικά στο επιθετικό ριμπάουντ. Η ΤΣΣΚΑ κατάφερε να κάνει ένα σερί 6 πόντων και να ανεβάσει τη διαφορά στο +10 (30-20) με μπροστάρη τον Ντε Κολό. Το τρίποντο του Πρίντεζη έδωσε λίγο... θάρρος στους παίκτες του Σφαιρόπουλου, αλλά ο Τεόντοσιτς -αν και σε μέτρια βραδιά- κατάφερε να φτάσει τους 15 πόντους κόντρα στην τραγική άμυνα των Πειραιωτών (πέτυχε και 3 “μεγάλα” τρίποντα και έβαλε τις βολές που πήρε). Τα τρίποντα όμως των Μάντζαρη και Αγραβάνη στο φινάλε του ημιχρόνου (το δεύτερο ήταν buzzer beater) διαμόρφωσαν το 40-33 της περιόδου.

Στατιστικά ημιχρόνου:

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ντε Κολό 10, Τεόντοσιτς 15 (3), Χίγκινς, Χριάπα, Χάινς 4, Όγκοστιν 4, Φριντζόν, Τζάκσον 5, Βοροντσέβιτς 2, Κουρμπάνοφ.

Ολυμπιακός: Μπιρτς 2, Παπαπέτρου 3, Αγραβάνης 3 (1), Πρίντεζης 10 (1), Μάντζαρης 6 (2), Γκριν, Γιανγκ, Σπανούλης 4, Μιλουτίνοβ 2, Παπανικολάου 3 (1).

ΤΣΣΚΑ Μοσχας: 40 πόντοι, 9/19 δίποντα (47%), 4/8 τρίποντα (50%), 10/11 βολές (91%), 15 ριμπάουντ (2-13), 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη, 2 μπλοκ.

Ολυμπιακός: 33 πόντοι, 5/18 δίποντα (28%), 5/13 τρίποντα (38%), 8/10 βολές (80%), 20 (8-12) ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 8 λάθη, 2 μπλοκ.

Οι Ρώσοι συνέχισαν να μαρκάρουν ασφυκτικά τον Σπανούλη, που όμως προσπάθησε να.. μοιράσει παιχνίδι αντί να μαρκάρει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα και 2 λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου ανάγκασε την ΤΣΣΚΑ να κάνει 5 φάουλ και τη διαφορά να πέσει στους 4 πόντους (44-40). Οι “ερυθρόλευκοι” έδειξαν... σημάδια του καλού τους εαυτού, αλλά δεν μπόρεσαν να κλέψουν μπάλες, να βγουν στον αιφνιδιασμό κι έτσι να πάρουν τα... πάω τους. Οι Μοσχοβίτες κατάφεραν να περιορίσουν τον άστοχο Σπανούλη, αλλά “πληγώθηκαν” από Παπανικολάου και Πρίντεζη (έφτασαν τους 14 πόντους) που έφεραν τη διαφορά στο -6 (60-54). Κάποιες διαιτητικές αποφάσεις βοήθησαν την ομάδα του Ιτούδη, αλλά οι Πειραιώτες διαμόρφωσαν το 60-64 του δεκαλέπτου με εκπληκτικό buzzer beater τρίποντο του Μάντζαρη (12 πόντους).

Ο ενθουσιασμός που είχαν οι “ερυθρόλευκοι” σε κάποιες επιθέσεις δεν τους έκανε καλό, αλλά σιγά σιγά βρήκε το καλό του πρόσωπο -βελτιώθηκε στο τρίποντο- και έφτασε τη διαφορά μέχρι το -1 (65-64). Ο Αγραβάνης έδειξε στοιχεία του αμυντικού και επιθετικού του ταλέντου, ο Σπανούλης δεν βρήκε τα.. μεγάλα σουτ αλλά μπήκε στο ρυθμό του ματς και με τα ντράιβ του έφερε το ματς στα ίσα (71-71). Το απίθανο του -πρώτο- τρίποντο από τα 8 μέτρα έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (71-74), λίγο αργότερα ο Τεόντοσιτς “απάντησε” με δικό του τρίποντο (76-76) αλλά ο Γκριν πέτυχε τεράστιο τρίποντο για το 76-79, κάνοντας τους οπαδού του να... τρελαθούν.

Στα δευτερόλεπτα που έμειναν, το παιχνίδι πήγε στις βολές, με τον Τεόντοσιτς να χάνει μια καθοριστικά, τους παίκτες του Σφαιρόπουλου να συντηρούν το προβάδισμά τους και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 78-82, πετώντας τα.. εκατομμύρια της ΤΣΣΚΑ εκτός τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 40-33, 64-60, 78-82

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ιτούδης): Ντε Κολό 16, Τεόντοσιτς 23 (4), Όγκαστιν 6, Φριντζόν, Τζάκσον 12 (2), Βοροντσέβιτς 2, Χίγκινς 6, Κριάπα 3, Κουρμπάνοφ 2, Χάινς 8

Ολυμπιακός: Γκριν 8 (2), Μπιρτς 4, Γιανγκ, Παπαπέτρου 3, Σπανούλης 14 (1 τρ., 6 ασ.), Αγραβάνης 8 (2), Μιλουτίνοφ 5, Πρίντεζης 14 (1 τρ., 7 ρ.), Παπανικολάου 14 (4 τρ., 9 ρ.), Μάντζαρης 12 (4 τρ., 6 ρ.)

Τα στατιστικά των δύο ομάδων:

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 16/38 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 28/34 βολές, 32 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 κλεψίματα, 10 λάθη, 3 κοψίματα

Ολυμπιακός: 11/35 δίποντα, 14/33 τρίποντα, 18/23 βολές, 40 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 2 κλεψίματα, 12 λάθη, 3 κοψίματα

