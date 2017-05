Final Four 2017: Και τώρα Oμπράντοβιτς Vs Σπανούλης!

Το live του αγώνα

Ο Σέρβος κόουτς θα προσπαθήσει να κερδίσει το πρώτο του τρόπαιο με τη Φενέρ κόντρα στους “ερυθρόλευκους” του Βασίλη Σπανούλη...

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν αφεντικό στο σπίτι της και υποδέχθηκε τη «βασίλισσα» χωρίς τιμές, αλλά με... φάπες. Δικαίως πήρε την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής.

Η Φενέρ ήταν εμφανώς ανώτερη στην πρώτη περίοδο και οικοδόμησε γρήγορα διαφορά ασφαλείας από τη Ρεάλ που ψαχνόταν μέσα στο γήπεδο και αδυνατούσε να αντιμετωπίσει αμυντικά την αντίπαλό της. Αν δεν υπήρχε ο Γιουλ να κρατήσει τους Ισπανούς η διαφορά θα είχε... ξεχειλώσει περισσότερο, από το 21-13 με το οποίο οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο.

.@nikola_kalina picks up a steal, pushes a fast break and tosses a pass for @JanVesely24 's alley-oop slam #F4GLORY #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/de8WeRpJch