Formula 1: Ο Φέτελ από την πρώτη θέση στο Σότσι

Πίσω από τον Φέτελ και στη δεύτερη θέση στο Σότσι θα ξεκινήσει ο Φιλανδός Κίμι Ραϊκόνεν της Ferarri, ενώ ακόμα ένας Φιλανδός, ο Βαλτέρι Μπότας (Μερσέντες) έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.

REPORT: A memorable day for @ScuderiaFerrari and their fans as they secure a 1-2 on the grid #RussianGP https://t.co/K0D7MH22fZ

Ηταν μια πολύ σπουδαία μέρα για τη Scuderia Ferrari που πήρε την πρώτη γραμμή εκκίνησης (1-2) μόλις για έκτη φορά τα τελευταία εννέα χρόνια. Οσο για τον Φέτελ, μπορεί να προπορεύεται στην κατάξη των οδηγών, όμως αυτή ήταν η πρώτη pole position που κατακτά μετά το 2015, μολονότι έφτασε συνολικά τις 47 στην καριέρα του.

Ο αγώνας της Κυριακής είναι ο τέταρτος της σεζόν και θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

(Turn on



On a scale of 1-10, how pleased does Sebastian Vettel sound?



About a million



He clinches pole at the #RussianGPpic.twitter.com/hHo7iKaUj7