“Φτηνό” χτύπημα! Ο θείος του νικητή έριξε `γεμάτη` μπουνιά στον ηττημένο [vid]

Ο 33χρονος Λίο Λόσον κατάφερε να ρίξει μια ισχυρή γροθιά στον Ουζκατέγκου, ως εκδίκηση για την κίνηση του Λατινοαμερικανού να χτυπήσει αρκετές φορές αντικανονικά τον ανιψιό του κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά σε νεκρό χρόνο, κάτι που έφερε και τον αποκλεισμό του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από την κάμερα και έγινε την ώρα που ο Ουζκατέγκου δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, με τον Λόσον να τον πλησιάζει.. ήρεμα και στη συνέχεια να του δίνει δυνατή γροθιά στο σαγόνι.

Άξιο αναφοράς, πως ο θείος του Αντρέ Ντιρέλ καταζητείται από τους αστυνομικούς προκειμένου να του αποδοθούν κατηγορίες.

Andre Dirrell's uncle just swung on Jose Uzcategui after he was DQ'd for a late hit after the bell pic.twitter.com/YdWqSaqmWd