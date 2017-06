Για πρώτη φορά στο Wimbledon ο Τσιτσιπάς!

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο Τσιτσιπάς νίκησε στον 3ο προκριματικό γύρο τον Βέλγο Τζόις Ντε Λόορε, νο 197 στον κόσμο, με 6-3, 3-6, 6-3, 3-6, 7-5 κι θα είναι παρών στο κυρίως ταμπλό του ιστορικού βρετανικού όπεν, που αρχίζει τη Δευτέρα (3/7).

.@StefTsitsipas is one of four #NextGenATP players to qualify for the main draw at @Wimbledon. Read: https://t.co/hfbAXZO375 pic.twitter.com/b5g6gEMMSh