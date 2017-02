Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθέωση γεμάτη Ελλάδα [pics, vids]

Χθες Τετάρτη (16.02.2017) ήταν βραδιά Ελληνικής Κληρονομίας για τους ομογενείς στο Μπρούκλιν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βρέθηκαν στο γήπεδο για να δουν από κοντά τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κι εκείνος τους αποζημίωσε. Όχι μόνο με την εμφάνισή του αλλά και γιατί μετά το τέλος του αγώνα, με το γνωστό χαμόγελο που είναι πάντα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, πόζαρε για μια φωτογραφία γεμάτη… Ελλάδα και πιτσιρίκια!

«Μα εγώ είμαι Έλληνας» έγραφε το πανό που είχαν φτιάξει τα παιδιά και το οποίο είχε φυσικά πάνω και τη φωτογραφία του σταρ των Μπακς! Τη φωτογραφία ανέβασε τόσο ο ίδιος ο Γιάννης στη σελίδα του στο Facebook όσο και οι… περήφανοι Μπακς στο λογαριασμό της ομάδας στο twitter.

It was Greek Heritage Night in Brooklyn, so @Giannis_An34 made time for a post-game photo with the kids!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/INLAvgGYss