Γιουβέντους - Μονακό: Γέλα Κυρία μου! Ανετη στον τελικό του Champions League

Δύο χρόνια μετά την ήττα στο Βερολίνο από τη Μπερτσελόνα (1-3) η Γιουβέντους επέστρεψε σε τελικό Champions League. Εκανε πάρτι και στον δεύτερο ημιτελικό με την Μονακό, στο Τορίνο (είχε επικρατήσει με 2-0 στο «Λουί Ντε») και στις 3 Ιουνίου στο Κάρντιφ θα επιδιώξει (πιθανότατα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης) να ανέβει για τρίτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης και πρώτη έπειτα από 21 χρόνια (1996).

