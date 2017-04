Γιουβέντους: `Σκοτώθηκαν` Κιελίνι και Μπονούτσι για τη φανέλα του Μέσι! [vid]

Μετά τη λήξη του χθεσινού ματς, Κιελίνι και Μπονούτσι "συγκρούστηκαν" με έπαθλο τη φανέλα του Μέσι. Νικητής αναδείχθηκε ο Μπονούτσι, ο οποίος κατάφερε έστω και δύσκολα να πάρει τη φανέλα του Αργεντινού σούπερ σταρ στο σπίτι του.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Chiellini and Bonucci in a friendly fight over who would take Messi's shirt ???????? Love it ???? pic.twitter.com/Mu2m87gVKo