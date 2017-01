Γλυκές... ευχές στον Αντετοκούνμπο! “Σε αγαπώ All Star” [pic]

Όπως είναι φυσικό, η κοπέλα του Μαράια δεν συγκρατήθηκε και ανέβασε στο twitter τις γλυκές της ευχές προς τον Αντετοκούνμπο.

“Σε αγαπώ All Star. Συγχαρητήρια που είσαι απίστευτος και σε ευχαριστώ που κρατάς αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπο μου μωρό μου” ήταν το ποστάρισμα της, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία με τον Έλληνα διεθνή μπασκετμπολίστα.

I love you All Star! Congratulations on being amazing and thank you so much for keeping that smile on my face babbbeee! pic.twitter.com/FbhSxvOe2S