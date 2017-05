Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμήθηκε το Champins League του τρεμπλ! [pic]

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμήθηκε την ιστορική ανατροπή κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (το 1-0 υπέρ των Βαυαρών έγινε στις καθυστερήσεις 2-1 με τα γκολ των Σέριγχαμ και Σόλσκερ) με ποστάρισα της στο twitter

“Σαν σήμερα, το 1999 ολοκληρώσαμε το τρεμπλ με την κατάκτηση του Champions League. Είναι υπέροχο που επιστρέφουμε” αναφέρει η αγγλική ομάδα.

We completed the Treble when we won the UEFA @ChampionsLeague on this day in 1999 - it's great to be back. pic.twitter.com/tax4MrIIga